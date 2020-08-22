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羅致光認無考慮戶外工作者需要

2020-08-22 列印
　　港府為抗疫曾於上月底全日禁止食肆堂食，令許多打工仔只能冒雨開餐，惹市民強烈批評。政府兩日後煞停措施，恢復早、午市堂食。勞福局局長羅致光接受港台節目《鏗鏘說》訪問時承認，決定實施「全日禁堂食令」前，未有考慮戶外工作者會大受影響，自覺「好蠢，咁都諗唔到」，但拒以「內疚」去形容。

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