羅致光認無考慮戶外工作者需要

香港文化博物館寄來一本《金庸館展覽圖錄》，二百多頁，厚厚一本。 圖錄中都是「金庸館」的收藏品和外借的展覽品，包括查先生久遠的文章和手稿，還有他翻譯的書、寫過的影評、填過的歌詞、導演的電影。有他第一篇發表在報紙上的武俠小說，也有《明報》的創刊號，他為《明報》定下的編輯方針、辦報策略，還有金庸小說的最早版本和最早版本的改編電影。還有他寫的自傳體散文，看過並寫了大量眉批的書，諸如此類，資料翔實豐富。 「金庸館」開幕以來，我去過三次，一次是開幕式，一次是跟陶傑去做講座，一次是幫深圳衞視拍讀書節目。三次都時間匆忙，館內展品不及細看。現在收到這本展品圖錄，坐在家中細細看一遍，倒像是去「...

2020-08-22