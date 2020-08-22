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總商會：企業多僅能撐半年

2020-08-22 列印
　　疫情繼續重創本港經濟，香港總商會調查收回二百三十一份問卷，發現若政府不推出新一輪紓困措施，四成二受訪的中小企及近四分一大型企業最多只能支撐半年。總商會總裁梁兆基憂慮，中小企是香港商界的骨幹，但此時眾多中小企陷入困境。

　　另外，民建聯昨就將推出的第三輪「防疫抗疫基金」提意見，包括促派發五千元鼓勵市民消費，以及容許市民從強積金提取十萬元，作緊急用途。多個行業陷於困境，教育中心聯盟指逾半教育中心不獲減租，反映政府呼籲業主減租無效，希望政府盡快發放第三輪防疫抗疫基金。

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