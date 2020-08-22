疫情穩定後推健康碼港府強調沒追蹤功能

特首林鄭月娥透露，中央在七月初已同意推行「香港健康碼」，恢復港人與內地的正常往來，待本港疫情穩定後便可落實。就有政黨建議推出「港康碼」，林鄭強調政府的「健康碼」是用作出入境，如用作進出食肆或公眾地方是不切實際。當局強調「香港健康碼」沒有任何追蹤功能。



林鄭指若本港成功走出疫境，將馬上開展重建經濟工作，包括善用「健康碼」恢復港人與內地的正常往來。她指中央在七月初已經同意推出一套程序，供港澳居民往返內地，現時澳門與內地的通關程序亦將適用於香港。至於與其他疫情穩定國家的「旅遊氣泡」計劃亦正進行。



林鄭指只用作出入境用



有政黨建議推出「港康碼」，只容許持檢測陰性結果的市民進出食肆、商場等公眾地方。林鄭坦言「健康碼」是用作出入境，用作讓巿民進出公眾地方是不切實際，亦會有不公平現象，政府完全沒有想過此建議；本港亦無條件做「港康碼」系統，因市民不願意提交資料。



創科局局長薛永恒強調，「健康碼」只會記錄出入境所需的個人資料，以及有效檢測結果。「健康碼」申請人先要透過網上系統獲取進入廣東或澳門的免檢疫配額，再到認可機構進行檢測，機構會上載結果到「健康碼」系統並通知申請人。申請人獲發健康碼後，可自行申請轉為「粵康碼」或「澳康碼」，並表明同意轉交其過關用的資料及檢測結果至粵、澳當局，符合個人資料私隱條例要求。



廠商會認為「健康碼」的互認安排，是推進大灣區一體化發展的必要舉措。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報指，旅遊業非常支持「健康碼」，港人已有多月沒有外遊，相信旅遊的需要是強烈，但估計秋季到年底到歐美等地旅遊較難，市民會考慮鄰近的地方。



