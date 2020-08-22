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餐飲協會盼盡快恢復晚市堂食

2020-08-22 列印
　　對於政府昨日指會審視疫情發展，逐步放寬防疫措施，首階段將恢復食肆晚間堂食，餐飲聯業協會會長黃家和對此表示歡迎，預料恢復晚間堂食，可令業界生意增加三成，長遠可考慮放寬至一枱四人。

        黃家和強調恢復晚間堂食，可令業界生意增加三成，若算上日間生意，整體可恢復五至六成。日前與政府開會時，政府十分體諒業界現況。他又指業界已向政府提交「環境衛生認證計劃」，為期一年，包括培訓一至二百名就讀食品管理的大學畢業生成為檢測人員，為全港餐廳進行新冠病毒等環境檢測，及格的餐廳會透過網站公佈。

        政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如確診數字下跌至單位數，病因不明個案比例較低，可考慮恢復晚市堂食。

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