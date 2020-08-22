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衝鋒隊女警疑劈腿 遭新歡同袍毆打

2020-08-22 列印
　　一名女警疑一腳踏兩船，與兩名分別隸屬懲教主任及警員同袍拍拖，其後疑被男警發現起爭執，女方遭人打傷。消息稱，懲教男友得悉女友被打後報案，女傷者事後獲送院驗傷，案件警方仍在調查中。

　　消息稱，一名二十九歲隸屬港島衝鋒隊的女警員，與一名三十二歲任懲教主任男友拍拖多年。但數月前，女方卻與一名二十八歲同屬衝鋒隊男同事搭上，近日更過從甚密。最近男警見女警行為有異，懷疑她一腳搭兩船，本周二到女方秀茂坪曉光街住所「探訪」，其間一度欲搶奪其手機查看，遭到拒絕後，女方一度遭人毆打。

　　前日，女事主的懲教主任男友得悉後，認為要追究，帶事主到秀茂坪警署報警，警員事後將女事主送院驗傷，案件交由刑事調查隊跟進調查，暫無人被捕。

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