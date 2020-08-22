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陳彥霖死因研訊 周一開庭料審11日

2020-08-22 列印
陳彥霖死因研訊 周一開庭料審11日
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　　曾參與反修例活動的十五歲女學生陳彥霖，去年九月二十二日被人在魔鬼山對出海面發現其浮屍。死因庭早前就此召開作研訊前檢討，訂於下周一早上九時半開審，預計審期為十一天。

　　司法機構昨午公佈，研訊將於西九龍裁判法院八樓第十八庭進行，而第十七庭則為法庭延伸部份作轉播，共預留三十一個座位供傳媒旁聽、公眾則預留九十三席。死因庭早前召開作研訊前檢討，陳彥霖母親曾現身法庭。案件由署理主任裁判官偉雄審理，大律師曾藹琪獲聘任死因研訊主任，案件主管透露將傳召十多名證人。

　　另外，二十二歲科大生周梓樂去年十一月初從尚德邨停車場墮樓身亡，事件惹起各界爭議。死因庭決定於九月十六日十時就此召開作研訊前檢討（非公開），暫未知由那位死因裁判官審理。

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