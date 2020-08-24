海關水警大嶼南截獲 逃避檢疫 大飛「速遞」愛犬北上會主人

海關與水警聯合反走私行動，罕見地在大飛快艇上截獲十二隻寵物狗，懷疑有香港主人回內地避疫，想與留港愛犬團聚，不惜聯絡不法份子，非法偷運寵物回到身邊。行動中亦檢獲名牌手袋、名貴皮具小馬、乾鮑、貴價紅酒等等，總值逾四千萬元，兩名內地男子涉走私罪名被捕。海關警告，若有足夠證據，將會對事件中的狗主提控。



海關聯同水警上周五在大嶼南一帶反走私，當晚九時許，發現梅窩碼頭附近一石壆有八名男子從三輛貨車運貨落兩艘快艇，即時採取行動，各疑人登上兩艘快艇逃走，其中一艘快艇被截獲，另一艘向內地逃脫。



海關海域調查組指揮官張國賢表示，在快艇上檢獲大批走私貨物，包括十二隻狗隻，分別被裝入四個膠籠，空間狹小，牠們擠在一起。他表示，鮮有發現寵物由本港走私內地。



海關警告：隨時檢控主人



十二隻「被走私」的狗，分別為一隻拉布拉多、三隻松鼠狗、兩隻約瑟爹利、四隻貴婦狗、一隻魔天使及一隻混種犬，全部有晶片，估計有本港主人因為疫情返回內地居住，為免飼養狗隻乏人照顧，交由不法份子偷運內地。他稱，已將狗隻交由漁護署，若掌握足夠證據，或會向有關主人作出檢控。



行動中亦檢獲高價紅酒、乾鮑魚、Hermès名牌皮具、化妝品、電子零件等，其中一隻名牌皮具小馬價值六萬元，亦有貴價紅酒一支值三萬元。海關相信，走私貨物主要在廣東省內銷售。海關稱，不排除疫情下，內地人及水貨客未能從陸路來港入貨，名貴日用品在內地需求大，不法份子改從海路走私入內地。以價值計算，約為四千萬元，這是今年最大的走私案件。



被捕的二十九歲姓梁及二十五歲姓陳內地男子，涉非法入境、企圖輸出未列艙單貨物及殘酷對待動物等五罪。