印傭入院近月始確診﻿ ﻿﻿衞生署認檢疫有漏洞﻿

衞生防護中心出錯，未將一名患新冠肺炎長者的家傭送檢，該名印傭因患白血病入院，延至昨日才初步確診，事件連累五十二名同房病人被列作密切接觸者，當中三十五人已出院。中心致歉，承認處理檢疫令有「甩漏」。



白血病上月入院



本港昨日新增二十五宗確診個案，另有十宗以下初步確診，包括一名四十四歲印尼女傭。她上月二十七日因白血病預約入院化療，當時其新冠病毒測試呈陰性，肺片正常卻發燒，院方當時估計由白血病引起。病人本月三日的肺片仍正常，至本月九日，其肺片有少少花；十三日起，她乾咳，前日發燒較早前嚴重，肺片更花，再測試證實初步確診。



醫管局總行政經理劉家獻表示，患者曾入住兩間病房，有關病房均未有確診者入住過，五十二名曾同房的病人被列作密切接觸者，當中三十五人已出院，中心須再跟進。他稱，醫管局昨日才得知該印傭的七十五歲男僱主早在上月二十八日確診，事前未獲通知該印傭為密切接觸者。他補充，患者或入院時已有少量病毒及處於潛伏期，加上她患白血病，對抗病毒功能較差，一直未能殲滅病毒。



52同房病人須隔離



衞生防護中心傳染病處主任張竹君為事件致歉，指中心聯絡染疫男僱主的女兒時，得知其家庭五六名成員，包括該名印傭。由於印傭的中英文較差，中心未有直接聯絡她，當時以為她在家中，故如常發出檢疫令。張指，是另一團隊負責執行檢疫令，承認同事在溝通上或有「甩漏」，令印傭未能送往檢疫。她稱，會檢討漏洞，研究將交接程序電子化，又否認出錯由人手不足所致。



昨日25宗新增確診



此外，昨天二十五宗新個案中，六宗為輸入，另十九宗本地個案，當中八宗源頭不明。葵涌貨櫃碼頭再多一名貨櫃車司機染疫，他不在「宏記港務」任職，其公司早前已有三人確診，但新患者與他們不相識。張說，患者家住慈雲山慈樂邨樂仁樓，上月底的檢測結果為陰性。他較多留在貨櫃車上用膳和工作，沒有使用公司休息室或公共設施，或是在社區感染。



商經局文書助理染疫



另外，商務及經濟發展局得悉局方一名文書助理初步確診。該名人員於政府總部西翼二十三樓負責後勤工作，日常毋須接觸公眾。他最近一次上班日期為八月二十日。該名人員最近沒有外遊紀錄，在辦公室工作時均有佩戴口罩。局方正安排為該人員的工作地點進行全面消毒，以及安排密切接觸做測試。



