  • 2020年8月24日 星期一
  • 30º
  • 79%
熱門： 新冠肺炎行蹤陳彥霖黎智英何栢良

日報新聞 > 港聞

匡智會院舍三職工病發 院友料原址隔離

2020-08-24 列印
　　新冠疫情首次入侵匡智會院舍。當局透過社署大型檢測，發現匡智梨木樹宿舍有三名職員確診，包括一名社工和兩名工作人員，相信是一次小型爆發。

  衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，三名病人本月十八日起出現頭痛、咳嗽等輕微病徵，或涉互相傳播，暫時源頭未明。她指出，該院舍供四十五名中度及嚴重智障人士入住，並有五十多名員工輪更工作。

　　由於院友未必能戴好口罩，故全體院友及員工均被列作密切接觸者。

　　張竹君稱，院舍劃分為九間房，每間房入住五人，院友或可在原址檢疫，員工則須全部撤離，該中心會考慮院友如何仍獲得照料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd