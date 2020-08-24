跨境走私寵物狗 干犯「殘酷對待」可判囚

「寵物狗」也被走私回內地。愛護動物協會譴責寵物主人及不法份子跨境走私動物，協會指出，動物會因不周全的安排而蒙受壓力，如運輸過程中沒有得到足夠空間、空氣及衛生惡劣等，動物身心會有負面影響。



非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪對本報說，如主人需要運送狗隻至外地，必須嚴格遵照當地的檢疫措施和獲取相關證明，否則法律後果自負。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如利用過小或不適當的器具運送動物，導致動物承受不必要的痛苦，一經定罪，可處罰款二十萬元及監禁三年。



此外，愛護動物協會亦指出，疫情下接獲較多人查詢棄養動物的手續及程序。今年四月至七月底協會一共接收逾一百二十隻棄養動物，其中主人因經濟困難而棄養的個案，比去年同期比較明顯的上升。



