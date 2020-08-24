司局長籲參與全民檢測 擬招募公務員協助登記

「普及社區檢測計劃」九月一日展開，政府官員會第一批參與檢測計劃。多名司局長昨日力銷計劃，呼籲市民踴躍參與，指目前已有約三千名醫護協助檢測工作，政府亦打算招募數以千計的公務員協助市民登記，並正敲正全港各區的檢測場地。



有消息指，市民本周六起可網上預約。公務員事務局局長聶德權昨出席電視台節目時指，目前約三千名醫護表示會協助檢測工作，當局已在十八區找到逾一百個合適地點作為檢測場地，將會朝八晚八運作，其間有一小時消毒清潔，每日完成檢測後亦會再消毒清潔，衞生署及機電署會跟進室內空氣轉換、加入鮮風等問題，再落實敲定場地。



政務司司長張建宗昨在網誌說，政府已積極跟進採購疫苗工作，重申檢測樣本不會送出香港以外，個人私隱受到充份保障，市民大可放心。食衞局局長陳肇始則指，最新病毒株具更強的傳播力，對於有個別醫護建議市民不應檢測，她認為是抹殺計劃能阻斷社區傳播鏈，對防疫工作無幫助，呼籲放開偏見，以公共衞生及市民福祉為先。



至於政府沒計劃為安老院院友進行普及病毒檢測，勞福局局長羅致光解釋說，主要是考慮到長者的身體狀況難以外出，如果要為他們進行檢測，或需要安排他們到醫院的負氣壓房間，全港現時有超過六萬名安老院院友，屬非常龐大的工程。



財政司司長陳茂波說當前策略須兼顧「嚴防疫情」和「力保經濟」，呼籲市民參與計劃，中斷傳播鏈，盡快讓市民回復日常生活、出行方便。



另外，勞工處今日起，為舊僱傭合約已屆滿，並正等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工，登記預約接受免費病毒檢測服務。