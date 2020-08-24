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憂個人資料送內地 泛民籲杯葛檢測

2020-08-24 列印
　　有區議員在多區設街站，批評普及社區檢測計劃成效低，只會「大海撈針」。新民主同盟譚凱邦和范國威等人昨午在港鐵天后站外派傳單，呼籲巿民杯葛計劃，憂慮個人資料會被送返內地作監控之用，批評政府是利用醫護名義，完成「政治工程」。

　　此外，被問到立法會選舉投票與全民檢測均需排隊，當局如何評估後者的感染風險，衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，相信負責檢測的政府部門，在流程上會做好防感染措施，但她直言不太了解有關詳情。

　　明愛員工會日前在網上發文指，政府將會借用荃灣、牛頭角、香港仔三間明愛社區中心場地，作為檢測採樣中心，為期十四日，每日十二小時。該會指大部份前線員工反對借出場地，憂慮危害院舍內長者的安全。
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