內地新冠疫苗獲准臨牀試驗 特朗普責藥管局拖慢美進度

各國爭相研發疫苗，內地首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新型冠狀病毒疫苗，獲准臨牀試驗。俄羅斯早前成為全球首個註冊疫苗的國家，當地媒體指參與測試者沒有出現嚴重副作用。美國總統特朗普則指責美國食品及藥物管理局，刻意拖慢疫苗測試進度，以圖令疫苗無法在十一月大選前面世。



內地以昆蟲細胞生產的疫苗，由四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室研發，近日獲得中國國家藥品監督管理局臨牀試驗批文。該疫苗利用昆蟲細胞在培養液中大量繁殖，再將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞，令細胞作為工廠生產出高質量的重組疫苗蛋白，再進行純化精緻。有關技術有助大規模生產疫苗。



另外，國家衞生健康委科技發展中心主任鄭忠偉指，中國在七月二十二日已啟動緊急使用新冠病毒疫苗，在醫務人員、邊檢人員等建立起免疫屏障，防範秋冬季的疫情。



俄國成首個註冊疫苗國家



俄羅斯早前成為全球首個註冊疫苗的國家，俄羅斯媒體指參與測試者沒有出現嚴重副作用，所有自願接受測試的人已產生高質素的抗體，而最普遍的副作用是接受注射的傷口有痛感，部份人有體溫過低及頭痛。另外，俄羅斯當局宣佈研發出第二款疫苗EpiVacCorona，預計在九月完成臨牀實驗，期望可在十一月生產。



多款疫苗料最快今年年底面世，美國總統特朗普卻批評部份美國食品及藥物管理局官員故意刁難製藥公司，令他們難以招募志願人士參加臨牀測試疫苗，把疫苗拖延到十一月總統大選日後才面世。美國有科學家及國會議員擔心，特朗普為求政績會向藥管局施壓。



德國有大學進行防疫實驗，約一千五百名自願者參加齊集在一個室內場館，出席三場分別模擬沒有防疫措施、加強衞生防疫及實施社交距離的演唱會，以研究病毒感染途徑。



