澳洲四口家污染酒店致1600人確診

澳洲維多利亞省在今年五至六月爆發第二波疫情，經當地衛生部門調查後發現，有一家四口污染了墨爾本一間用作隔離檢疫的酒店，這家人的孩子竟把糞便塗抹在酒店牆壁上，又在隔離期間要求外出，最終令約一千六百人確診。維多利亞洲衞福部流行病學專家表示，雖然還不能確定是保安或酒店人員先被感染，但源頭均與這一家人及污染的房間有關。



多國疫情持續反彈，南韓周日新增近四百宗確診，創三月初以來的新高，也是當地連續十天的單日新增個案達到三位數。當局把社交距離二級響應範圍由首爾擴大至全國地區，禁止非首都圈的教會活動，夜店、自助餐廳及網吧等高危場所，亦須停業兩周。



烏克蘭前總理季莫申科確診，情況嚴重，有報道指季莫申科的丈夫及女兒亦都確診。



世界衞生組織發出最新指引，首次建議十二歲或以上兒童及青少年，應與成人一樣佩戴口罩。



