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逾63%基層市民開工不足

2020-08-24 列印
　　不少基層市民因疫情失業或須放無薪假，社區組織協會訪問三百三十六名基層市民，發現逾六成三人面對開工不足，約三成人失業。

社協批評「保就業」 只保僱主

  當中有七成半人連續失業超過三個月，顯示本港持續失業情況嚴重。面對各種經濟問題，有六成受訪者指有失眠、精神壓力大的問題。同時，六成人批評政府提供的一次性津貼，不足以彌補疫情下的開支。而「保就業」計劃方面，約五成七受訪者指未知僱主有否申請計劃，更有逾九成人不清楚如何受惠。

　　社協批評「保就業」計劃只保障僱主，無助解決基層失業問題，建議政府應直接將資助給予僱員，並促請政府設立失業援助金惠及基層勞工。

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