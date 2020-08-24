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保就業津貼須支付同月薪酬

2020-08-24 列印
　　政府發言人表示，僱主必須將「保就業」計劃發放的工資補貼，全數用於支付同一月份的員工薪酬，不得作其他用途，亦不能把某一個月的補貼用於發放其他月份的工資，否則需要向政府退回全數或部份已發放的資助。

第二期本月底報名

　　計劃第二期本月底接受報名，政府發言人強調計劃設計保留彈性，包括無規定僱主，必須維持個別員工原來的薪酬水平，是因為一些僱主可能選擇結業，又指若有員工在補貼期內放一整月無薪假，將不會視為有支薪僱員及計入承諾受薪僱員人數。

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