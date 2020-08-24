保就業津貼須支付同月薪酬

第二期本月底報名
計劃第二期本月底接受報名，政府發言人強調計劃設計保留彈性，包括無規定僱主，必須維持個別員工原來的薪酬水平，是因為一些僱主可能選擇結業，又指若有員工在補貼期內放一整月無薪假，將不會視為有支薪僱員及計入承諾受薪僱員人數。
海關與水警聯合反走私行動，罕見地在大飛快艇上截獲十二隻寵物狗，懷疑有香港主人回內地避疫，想與留港愛犬團聚，不惜聯絡不法份子，非法偷運寵物回到身邊。行動中亦檢獲名牌手袋、名貴皮具小馬、乾鮑、貴價紅酒等等...
2020-08-24
中國在國家周邊海域的軍事動作持續。繼日前剛完成的東海軍演，據解放軍軍報的微博公佈，由本日起一連六日，於南海粵東海域將進行軍事訓練。同時亦於本日早上八時於渤海海峽執行為期三十四小時的軍事任務。而黃海青島...
2020-08-24
美國大選逼近，各種有關候選人的「黑材料」大爆特爆。美國《華盛頓郵報》報道，近日一段總統特朗普的胞姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）指責他「沒有原則」和一直大話連篇的「秘密錄音」都被公...
2020-08-24
由和記地產集團發展的大灣區惠州市新盤瀧珀，位於澳頭鎮的濱海區，由樓盤往深圳羅湖、福田區車程約1個多小時。項目提供疊加別墅及高層住宅，提供一至四房設計，建築面積由約550至1830方呎不等。 和記地產集...
2020-08-22
美國總統特朗普擬允許包括蘋果公司在內的美國企業，繼續在中國使用微信發展業務，消息刺激騰訊（700）在美預託證券急升近4%。證券界人士預計，港股今日將會高開，但料短期內觀望氣氛濃厚，關注點仍為中美局勢，...
2020-08-24
新一季英超九月十二日開鑼，衞冕的利物浦周六出戰今夏首場熱身賽，盡遣主力下在奧地利中立場3:0大勝史特加。領隊高普直言要盡快讓眾將提升狀態，以應付本周末社區盾鬥阿仙奴的「魔鬼賽程」。 新冠肺炎疫情導致休季變短，高普上周已於奧地利領軍展開季前集訓，利物浦周六進行首仗熱身賽，高普分別在上、下半場使用兩套完全不同陣容，上半場派遣鋒線三叉戟穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴等主將，下半場則以占士米拿和韋拿杜姆配搭小將。最終，紅軍由表現活躍的拿比基達、法明奴和小將利安比維斯達各入一球，3:0大勝史特加。 未來一個月魔鬼賽程 今場熱身賽下着滂沱大雨進行，高普喜言天助我也：「我對賽果非...
2020-08-24
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
香港著名導演陳木勝自80年代電視圈及影圈黃金時代起，參與過眾多經典影視作品，昨早因鼻咽癌離世，享年58歲，太太及子女心情悲痛，曾與他合作過的圈中人紛表愕然及哀悼。 擅長拍攝警匪片的著名香港導演陳木勝，...
2020-08-24
「普及社區檢測計劃」將於九月一日展開，是本港史無前例的病毒大篩查，亦是抗擊新冠肺炎疫情的重要手段，愈多市民自願參加，趕盡殺絕病毒的機會愈大，大家應該響應。預料參加的市民數以十萬計，當局必須作出妥善安排，讓市民可安全而有秩序地接受採樣，贏取口碑，以鼓勵最多人參與。 政府日內會公佈落實「普及社區檢測計劃」的詳情，將於各區的體育館、社區中心等場所，由逾三千名人員為市民做病毒檢測。據當局透露，會設網上預約，讓市民分時段到指定場所，進入空氣流通的分隔地方，由醫護或具備專業醫療知識的人員採樣。 愈多市民給予樣本，愈能尋找出社區的隱性患者，愈能截斷前所未見的病毒傳播鏈，對控制疫情蔓延，具...
2020-08-24
太平洋經典賽是美國西岸暑期的最重要一級賽之一，這場泥地二千米賽事於香港時間周日早上在德爾瑪馬場舉行。數月前因薛緯誠牽涉禁藥案，因而轉投巴富達馬房的 Maximum Security，今仗在Abel Cedillo胯下一放到底，以三個馬位之先勝出，取得其服役生涯的第四場一級賽頭馬，亦因而可直接入選下月七日在堅蘭馬場舉行的育馬者盃經典賽。 太平洋經典賽的同日賽事中，已轉戰美國的李寶利就連中三元，包括贏出一場二級賽及一場三級賽，連同之前一日，他在這兩天賽事中贏得七場頭馬，手風甚順。目前他在德爾瑪暑期賽期中已累積三十五場頭馬，居於騎師龍虎榜首位，領先次席的柏列特四W，如果李寶利在餘...
2020-08-24