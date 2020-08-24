聶德權：公務員試用期被捕 無論起訴與否均可終止合約

政府提出公務員試用期間，若因參與非法公眾活動被捕或檢控，可被解僱。公務員事務局局長聶德權昨表示，指引針對參與非法公眾活動的試用期公務員，一旦被捕，無論有否被起訴，部門主管都可考慮終止試用期。



聶德權稱政府試用期聘用機制不能與刑事標準相提並論，被捕、起訴和法庭定罪是有關刑事責任，設有一定標準和門檻；而公務員試用期是僱主和僱員的關係，雙方都要看看是否適合在機構內工作，試用期正是評核公務員，有無令人質疑不適合在政府內工作的品行、操守和表現。



至於已通過試用期的公務員若涉違法行為，聶德權指現時有機制處理。



