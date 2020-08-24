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小學評疫下網上授課 教學成效及格率均達標

2020-08-24 列印
■老師正在攝錄教學短片。
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　　新冠肺炎疫情反覆，長時間停課要靠視像教學以達至「停課不停學」。直資小學福建中學附屬學校對比面授課堂，發現網上授課達到原本七成效能，而在早前復課體會學生作中文、英文、數學等測試，整體合格率進達八成六，與去年同期合格率八成至九成貼近。

　　新學年面授式教學恢復無期，學校認為攝錄教學短片較ZOOM視像形式更佳，學生若不明白可重複看短片，家長亦可陪同子女一起看。老師在教學短片中可設互動元素，令學生更投入。

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