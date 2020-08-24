日出康城商場首日開幕逼爆

太平洋經典賽是美國西岸暑期的最重要一級賽之一，這場泥地二千米賽事於香港時間周日早上在德爾瑪馬場舉行。數月前因薛緯誠牽涉禁藥案，因而轉投巴富達馬房的 Maximum Security，今仗在Abel Cedillo胯下一放到底，以三個馬位之先勝出，取得其服役生涯的第四場一級賽頭馬，亦因而可直接入選下月七日在堅蘭馬場舉行的育馬者盃經典賽。 太平洋經典賽的同日賽事中，已轉戰美國的李寶利就連中三元，包括贏出一場二級賽及一場三級賽，連同之前一日，他在這兩天賽事中贏得七場頭馬，手風甚順。目前他在德爾瑪暑期賽期中已累積三十五場頭馬，居於騎師龍虎榜首位，領先次席的柏列特四W，如果李寶利在餘...

2020-08-24