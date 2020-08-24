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日出康城商場首日開幕逼爆

2020-08-24 列印
■港鐵旗下「The LOHAS康城」商場第一期昨日開幕，各處人山人海
■商場內多間連鎖超市、食肆及酒家，均出現長龍。
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　　將軍澳日出康城居民等候逾十年，首座大型商場終於落成。港鐵旗下「The LOHAS康城」商場第一期昨日開幕，各處人山人海，食肆亦擠滿人潮。商場樓面佔七萬方呎，相當於整體四十八萬方呎樓面的一成半，涉及十三間民生商舖，其中包括居民引頸以待的約二萬呎的超級市場，亦有不同種類的餐飲設施。

　　整個日出康城共有十三期，昨日率先開幕的「The LOHAS康城」商場第一期，鄰近第一期首都、第二期領都及第四期晉海。大批市民逼爆商場，其中約二萬呎的超市「FRESH新鮮生活」吸引大批人潮，排隊等候進場的隊伍在超市外「打蛇餅」。商場內有多間連鎖食肆及酒家，不少用膳人士需在餐廳外大排長龍，亦有人在商場內「掃街」，光顧小型食店，並紛紛拉下口罩即場享用美食。至於商場第二期的規模更龐大，商舖亦會較多，有望在兩、三個月內開幕。

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