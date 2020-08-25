死因聆訊披露年幼遭父打 媽媽訴彥霖坎坷身世 曾女童院笠頭圖自殺

曾參與反修例運動的十五歲知專設計學院女學生陳彥霖，去年九月被發現赤裸浮屍魔鬼山對出海面，死因庭昨天對其死因展開聆訊。陳母為首名出庭作供證人，她透露，彥霖三歲時，她便與其染毒癮的父親離異，並安排女兒與外公同住。彥霖長大後多次離家出走，曾入住女童院，試過用膠袋笠頭企圖自殺。當陳母和堂姐陳芷君作供完畢離開法庭時，一度遭一批市民追罵。



彥霖母親、三十四歲的何姵誼作供期間數度哽咽，並取紙巾拭淚。她透露，○四年七月中未婚誕下陳彥霖，其後陳生父染毒癮，又經常打她，當女兒三歲時，她送彥霖到外公家居住，其後，母女每周見面一次，彥霖成長，在別人眼中，母女關係似「姊妹」。



何自去年九月十九日起與女兒失去聯絡，同日接到港鐵職員致電指找到屬於彥霖的私人物品。至二十一日，何取回彥霖的私人物品後，親身前往警署報案，她當時提到彥霖最後一次露面是同月十九日，彥霖與同學原本應在美孚站下車，惟她未有這樣做。警方同月二十六日致電何，告知彥霖已離世，並安排她四天後往殮房認領已完成解剖的遺體。直至十月十日，經何同意下火化。



稱女兒警署內一反常態



何強調，彥霖懂游泳，更曾與同學參與校外跳水課程，而彥霖曾五次離家出走。去年三月，彥霖入住女童院期間曾以膠袋包頭企圖自殺獲救。同年八月中旬，彥霖前往塘福懲教所探望男友後不願離開，男友父親遂接她往東涌，惟她到達東涌後欲登上的士原路折返，的士司機報警，警方到場時彥霖因腳踢一名女警被帶返梅窩警署。何形容，女兒在警署的精神狀況「好差」，不斷自言自語，走來走去，「總之一定唔係我平時見到個女嚟。」



外公：外孫女聽到另一把聲音



直至同月十九日，彥霖因情緒失控被送往屯門醫院。事後何前往醫院探望她，見她情緒平復，更表示︰「有把聲叫我咁做（襲警）。」精神科女醫生及後致電何，指已就彥霖的精神狀況作檢查，確定其屬「反叛行為」，何於是作罷。



與彥霖感情要好的堂姐陳芷君形容，彥霖性格直接，但同時「報喜不報憂」。彥霖的外公供稱，外孫女曾向其透露「有人喺我耳邊同我傾偈」，惟開學後表示「好開心」，最後見面時未見異樣。



陳彥霖的死因研訊為期十一日的研訊中共傳召三十名證人，由死因裁判官高偉雄及兩男三女的陪審團審理。大律師曾藹琪獲聘任為死因研訊主任，馮國礎大律師則代表醫院管理局列席。