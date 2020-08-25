全民檢測預約系統周內啟動

普及社區檢測計劃將於下周二（九月一日）展開，預約系統將於本周稍後開放，自願參加的市民屆時只需輸入姓名、手機號碼及身份證號碼便可預約檢測時段及地點。政府在全港十八區物色到逾百個場地作檢測中心，詳細名單會在預約系統開放前公佈。



公務員事務局局長聶德權強調，當局重視市民的私隱保障，參加者的個人資料會與檢測樣本分開處理，只有衞生署等部門因防疫用途可取得相關資料，資料會加密處理，並將在完成檢測計劃後一個月內銷毀，更不會送到境外。樣本瓶只附有號碼，化驗人士不會知道該樣本誰屬。



此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在疫情稍為回落時做全民檢測，中心較易逐宗個案追蹤及隔離隱形患者，更大機會截斷病毒傳播鏈。相反，在社區出現許多個案時做全民檢測，中心未必可以應付得到。



