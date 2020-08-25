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港與泰日商「旅遊氣泡」

2020-08-25 列印
■邱騰華指實行「旅遊氣泡」需有兩地互相確認的檢測標準。
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　　全球爆疫後，國際旅遊停擺，但各地正為重新互通做好準備。商經局局長邱騰華透露，港府與泰國及日本深入討論推行「旅遊氣泡」。

　　泰國政府六月提出「旅遊氣泡」計劃，容許遊客持健康證明，就毋須檢疫隔離入境旅遊，但當時香港、日韓等地疫情反彈，故暫時擱置。

         邱騰華昨指正與泰國及日本深入討論，但強調實行「旅遊氣泡」並非一朝一夕，需有兩地互相確認的檢測標準。至於「健康碼」的措施，邱指上月大致準備就緒，如非本港爆發第三波疫情，措施已實施，又指「健康碼」不涉技術問題，認為措施將會是新常態。

         此外，創科局局長薛永恒表示，待疫情穩定才推出「健康碼」，強調不會用作追蹤市民。







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