美標籤港貨「中國製造」將延後11月實施

批評美方倒行逆施
他批評美方的舉動是來意不善，既無必要亦無理由，用意是為了打擊香港的單獨關稅區地位。邱重申《基本法》賦予香港單獨關稅區地位，批評美方做法與一貫產地來源的原則倒行逆施，強調必須提出反對。
曾參與反修例運動的十五歲知專設計學院女學生陳彥霖，去年九月被發現赤裸浮屍魔鬼山對出海面，死因庭昨天對其死因展開聆訊。陳母為首名出庭作供證人，她透露，彥霖三歲時，她便與其染毒癮的父親離異，並安排女兒與外...
2020-08-25
網購平台「淘寶台灣」日前在台傳出陸資疑慮。台灣經濟部投審會昨日公佈，該公司未依陸資到台投資相關規定申請許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，處四十萬元新台幣（折合約十萬八千港元）罰款，並限於六個月內撤回投資或改正。 據台灣經濟部資料指，英商克雷達投資有限公司於二○一九年七月四日以新台幣十萬元在台設立分公司，其後於十月間增加營運資金至二千零一十萬元新台幣，並以「淘寶台灣」名義經營網購平台。 不過經濟部調查後認定，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有英商克雷達百分之二十八點七七股權，雖未逾陸資許可辦法的三成持股認定標準，但阿里巴巴集團可依法令或契約操控英商克雷達的營運方針...
2020-08-25
白俄羅斯反政府示威已持續半個月，首都明斯克周日估計有二十萬民眾上街，要求被指在大選中舞弊的總統盧卡申科下台。不過，盧卡申科就繼續態度強硬，手持步槍和身穿避彈衣現身官邸。鄰國立陶宛為聲援白俄示威，有約五...
2020-08-25
大坑上林依山而建，單位主打3及4房開則，另有少量複式戶及全層特色單位，中高層單位更可眺維港海景。是次正精選該屋苑複式單位，向西南方，實用面積1941方呎，間隔由4房1套改作3房1套，全屋採木系主調，採...
2020-08-25
美國批准以康復者的血漿，治療新冠肺炎患者，帶動美股上升；同時，科技股漲勢持續，納指及標指均曾創新高。杜指早段報28179點，升248點或0.89%；標普500指數報3420點，漲23點或0.7%，早段...
2020-08-25
周日歐聯決賽，拜仁慕尼黑於葡萄牙里斯本1:0挫巴黎聖日耳門，第六次封王兼第二度成為三冠王！季中接任的教練費歷克忠於德國足球哲學和堅持自己一套，領軍全勝奪標創賽事歷史，廿一連勝完季亦無人能及，有力重演球會七十年代名宿碧根鮑華統領的皇朝。 早已稱霸德甲和德國盃的拜仁，今仗靠翼鋒京士利高文五十九分鐘頭槌一箭定江山，力壓首度打入決賽的聖日耳門。該隊繼一二至一三球季再成三冠王，亦是巴塞隆拿以外，另一支兩度完成歐聯三冠王偉業的隊伍，同時十一戰全勝成為賽事史上首支全捷冠軍，而且各戰線二十一連勝完季，歐洲未逢敵手。 全勝封王創歷史 拜仁去年十一月初德甲才作客1:5慘敗給法蘭克福，能...
2020-08-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
《2020香港小姐競選》昨日安排12位候選佳麗在電視城以泳裝亮相，即場淘汰羅雪妍與源菲然，成功晉級十強的佳麗，包括獲大會安排遮掩左腹紋身的廖慧儀，以及同樣身材出眾、狀態大勇的陳楨怡等，將於本月30日晚...
2020-08-25
新冠肺炎疫情全球大流行，多國封關抗疫，國際旅遊陷入史無前例的大停擺。由於各地疫情反覆，國際旅遊何時恢復，目前難以說得準，但部份國家正積極與鄰國及地區實行「旅遊氣泡」，港府必須做好準備，提高檢測病毒的能力，並爭取與外國互認，不要落後於形勢，才能盡早重啟旅遊業。 部份地區疫情回穩，國與國之間透過互認病毒檢測結果，容許彼此的居民互訪，實現所謂的「旅遊氣泡」，成功的例子包括澳洲與紐西蘭、英國和部份歐洲國家。在亞洲，泰國和日本都積極尋求與鄰近地區落實「旅遊氣泡」，港府證實今年六月曾與泰國提議推行「旅遊氣泡」，可惜其後香港疫情反彈，有關商討被迫擱置。 近期香港確診病例回落，疫情減退，符...
2020-08-25
「睡眠」系馬匹近年運氣平平，「睡眠大學」在港出賽多場未勝便退役，「睡眠攻略」亦未勝，不過在海外卻開始運氣好轉，繼Bay Tibbs取得來港資格，正在運港途中後，另一匹由霍利時協助購入，豢養在南非的三歲馬Captain Fontane早前初出贏馬後，前晚在基維爾馬場出戰讓賽，又在希威森胯下輕鬆大勝對手五個多馬位，表現備受矚目。霍利時昨晨表示，該駒為一級賽盟主「雪舞」的同父母弟弟，已證明具有良好質素，該駒將不會繼續在南非上陣，並將安排來港服役。 馬場浮世繪
2020-08-25