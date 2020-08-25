  • 2020年8月25日 星期二
  • 32º
  • 71%
熱門： 新冠肺炎行蹤陳彥霖黎智英何栢良

日報新聞 > 港聞

美標籤港貨「中國製造」將延後11月實施

2020-08-25 列印
　　美國海關早前要求港產貨品進口時不能標明「香港製造」，改為「中國製造」。商經局局長邱騰華昨表示，美方應業界要求，將實施日期延後四十五日，直至十一月九日才實施，而港府提出能否改為「中國香港製造」，正等待美方回覆及提供正式的公文。

批評美方倒行逆施

　　他批評美方的舉動是來意不善，既無必要亦無理由，用意是為了打擊香港的單獨關稅區地位。邱重申《基本法》賦予香港單獨關稅區地位，批評美方做法與一貫產地來源的原則倒行逆施，強調必須提出反對。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd