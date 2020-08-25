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上周兩長者患退軍症 衛生防護中心追查源頭

2020-08-25 列印
　　大家要小心家居供水系統的衞生，以防範退伍軍人病菌入屋。衛生防護中心上星期錄得兩宗社區感染的退伍軍人症個案，全年累計病例七十四宗。兩名新增男患者均有長期病患，其中八十六歲患者住在九龍城富民閣，而五十九歲患者住在調景嶺都會駅二期六座。

　　防護中心正就個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素，以及是否有出現群組個案等，提醒市民要使用和保養妥善設計的人造供水系統，容易受感染的人士需要時刻採取預防措施。

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