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下月次輪派「銅芯抗疫口罩」

2020-08-25 列印
　　政府五月宣佈全民派發可重用六十次「銅芯抗疫口罩」，事隔三個月，創科局局長薛永恒透露，政府計劃下月初派發第二輪「銅芯抗疫口罩」，以協助市民應付冬季有機會出現的新一波疫情。

  薛解釋，政府原本想提早派發，但疫情反覆，上門派遞口罩或有公共衞生風險，為了避免在派發口罩時，增加社區感染的風險，加上考慮到市面口罩供應暫時充足，暫定九月初才會開始派發。

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