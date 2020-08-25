  • 2020年8月25日 星期二
  • 32º
  • 71%
熱門： 新冠肺炎行蹤陳彥霖黎智英何栢良

日報新聞 > 港聞

美股中段升253點

2020-08-25 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二八一八三點，升二百五十三點；納指則報一一三六七點，升五十五點。滙控美國預託證券價格見三十四點三八港元，升零點四八港元；騰訊則見五百四十四點五二港元，跌三點四八港元。紐約期金報每盎司一千九百三十八點五美元，跌八點五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd