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劏房戶捱貴電 寧願夏夜無眠

2020-08-25 列印
　　劏房居民是熱夜的最大受害者。社區組織協會幹事戚居偉引述居於劏房單位的租客，指在暑假期間感覺「非常難頂」，不時失眠，形容「平時戴得多口罩都覺得焗啦，更何況佢哋（劏房戶）？」

　　炎炎夏夜，不少人開冷氣，以中電為例，平均每度電是一點二港仙，但戚指大部份業主或包租投資者為賺取差價，往往向劏房戶索價一點五、一點六港仙，「甚至乎兩仙一度電都見過」，劏房戶被迫捱貴電，或減少開冷氣的時間。

　　據他了解，曾有劏房戶要求自行更換製冷效能較高的冷氣機，務求降低電費，但遭到業主的多番阻撓，包括需要留存舊冷氣機。

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