聶德權：公僕是否違法 非解僱唯一衡量標準

公務員事務局表明，若正處於試用期的公務員因參與非法公眾活動被捕並遭檢控，可被立即解僱。公務員事務局局長聶德權昨解釋，公務員是否違法及被定罪並非解僱唯一衡量標準，若該員工有任何行為令人質疑品行或操守，都需要負責。他指，當事人被捕及起訴有一定門檻，一旦有公務員被捕，即使他可能只是路過現場，部門首長會先向當事人了解，再評定是否適合繼續做公務員。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭回應指，對聶德權指公務員一旦參與非法集會違法被捕，就可能會被解僱的講法，感到莫名其妙。他認為相關言論令公務員很擔心，希望政府處事要「公公道道」，若果在法院未審判的情況下就解僱員工，會喪失對員工的保障。



