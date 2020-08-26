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疫情紓緩 政府鬆綁 食肆救心丹 周五起准晚市堂食

2020-08-26 列印
■周五起食肆可供應堂食至晚上九時，圖為劉夢熊在中環一食肆午膳。
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        食肆被禁晚市堂食一個半月，業界損失慘重，叫苦連天，市民亦抱怨搵食難。港府終在壓力下鬆綁，宣佈由周五起放寬食店晚市堂食限制，由現在六時延長至九時為止，試行七日。有飲食業人士大呻業界已經五勞七傷，估計損失逾百億元。

禁堂食個半月 損失逾百億

　　政府三項防疫措施於昨天屆滿，包括禁止晚市堂食、關閉十二處指定場所及公眾地方口罩令。食衞局局長陳肇始宣佈，延長上述規定多兩天，但由周五起有序地放寬一些場所的限制，其中容許食肆供應堂食至晚上九時。曾稱施行全日禁堂食後才知很多市民要上班的她解釋，新安排是考慮到返夜班的人有外出食飯的需要。

　　餐飲聯業協會會長黃家和對本報說，歡迎政府終於恢復食店晚市，坦言最近的心情如坐過山車，因為業界受防疫措施打擊，損失慘重，估計達一百一十五億元，他希望重開晚市後，生意可以回復至平日的六成半。
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