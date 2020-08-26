戲院美容院復業戶外運動豁免戴口罩

新冠肺炎疫情有減退趨勢，政府逐步放寬防疫措施。食衞局局長陳肇始昨午宣佈，除非疫情有「突發性逆轉」，否則會在周五起容許食肆堂食至晚上九時；而戲院和美容院可以重開，當局並容許市民在郊野公園及做戶外運動時不需戴口罩，為期七日。不過，健身中心和酒吧則不在放寬行列，業界不排除會出現倒閉潮。



政府昨晚刊憲，修訂戲院和美容院可在周五起重開，但須遵守過往的防疫措施，包括美容院員工須戴口罩和穿着適合裝備，戲院入座率維持五成、分開坐和不可飲食等。陳肇始解釋，市民需與新冠病毒共存，但在抗疫新常態下，政府要平衡市民所需和經濟考慮，「未必能夠等到社區再無任何確診個案，先考慮放寬措施。」



戲院商會副理事長崔顯威指，難以估計重開後的收入，冀在暑假尾聲「力谷」生意額。美容業總會創會主席葉世雄形容是「遲來的好消息」，停業對經營者和員工構成重大打擊，料損失達二十億元，他鼓勵業界主動做病毒檢測及加強防疫措施。



陳肇始指，留意到市民出現抗疫疲勞，若做運動時仍要戴口罩會相當辛苦，但不希望大家因此而停止健身，故豁免強制戴口罩。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，若「一班人去（郊野公園）行山」，而運動不太劇烈的話，則建議市民盡量佩戴口罩。她指，希望放寬措施後，市民仍能緊守防疫措施、盡量避免聚會等。



健身室酒吧恐掀結業潮



對於健身室和酒店吧沒有「上榜」，亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠大感不解，他指大型健身中心僅讓會員出入，又會記錄顧客資料，假如出現病毒傳播，可以追蹤相關人士，促請政府考慮重開一對一的健身服務；酒吧業協會稱願參與全民檢疫，保障員工及顧客安全，盼當局允許復業。



