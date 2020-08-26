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歲半男童與母親 有抗體疑隱形患者

2020-08-26 列印
　　一名歲半男童前日入住啟德兒童醫院準備接受小童疝氣手術，術前檢測證實初步確診新冠肺炎，其血清樣本被發現有抗體，而他的母親檢測亦呈陰性，但有抗體，兩母子疑是隱形病者。醫管局總行政經理何婉霞表示，該對母子早受感染後康復，並不具傳染性，當局會再為男童安排手術。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，男童與母親及姐姐於六月底從巴基斯坦返港，當時三人接受檢疫，多次檢測結果均呈陰性，相信他或是回港後在社區受到感染。男童的父親及姐姐須送檢疫，其母的密切接觸者亦須隔離。

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