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男女庭外擾亂公眾秩序被捕

2020-08-26 列印
　　知專設計學院女學生陳彥霖去年被發現浮屍海面，死因庭前天首日死因研訊，陳家屬離庭時受滋擾，警方昨以涉嫌擾亂公眾秩序罪名，拘捕至少一男一女，分別十七及六十五歲，包括人稱「Lunch哥」的反修例示威活躍參與者。

　　死因研訊主任高偉雄昨開庭時指，陳母和外公前天離庭時被一批公眾人士辱罵，由警員護送上車離開時，一輛私家車尾隨，兩人其後到長沙灣警署求助，尾隨私家車內的人指不會再跟，兩人最終由警方護送回家。法庭亦准陳家屬以特別通道出入法庭。

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