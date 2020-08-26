林鄭批評有專家阻港人普測抹黑中央

特首林鄭月娥指出，政府將持續擴大特定群組檢測，強調不會將醫管局和衞生署的檢測能力，用作普及社區檢測。她不點名批評所謂專家及醫生有政治計算，阻止港人參與計劃，抹黑中央。有專家強調從科學理由判斷是否參加計劃，市民毋須考慮其取態。



林鄭指不希望有醫生在不了解情況下，對普及社區檢測提出負面看法。她指沒有人可以迫市民接受檢測，政府亦不會為計劃加上任何條件或後果。對有所謂專家、醫生和一般人抹黑計劃，林鄭認為唯一目的是政治計算，破壞香港和中央的關係。



港大感染及傳染病中心總監何栢良早前表明不會參與普及檢測與採樣工作。他昨指對計劃的成效有疑問，市民參加計劃與否，毋須考慮其取態。公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦指不會參與計劃，對計劃安排及成效有保留，但馬強調無抹黑計劃。



