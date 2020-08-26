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逾60%酒店餐飲員工失業 協會促發放萬元津貼

2020-08-26 列印
■協會調查發現，有僱主申請「保就業」計劃，仍減薪或裁員。
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　　政府因疫情推出一系列紓困措施及「保就業」計劃，酒店及餐飲從業員協會發現超過六成從業員失業或開工不足，而不少僱主利用「保就業」漏洞，解僱原有員工，再以低價聘請他人，促政府直接向員工發放一次性一萬元津貼。

　　酒店及餐飲從業員協會本月訪問逾一千位從業員，發現逾六成人失業、開工不足及放無薪假，八成受訪者的僱主有申請「保就業」計劃，但當中逾九成人指公司仍減薪或裁員。協會秘書長葉柳青指公司有申請「保就業」津貼，卻解僱原先的員工，再以低價聘請他人，建議政府向從業員發放一萬元現金津貼。另外，有小巴營運商指第三波疫情令生意額大跌七至八成，有司機因為擔心染疫而不願開工，希望政府第三輪的抗疫基金可補漏拾遺。

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