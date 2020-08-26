﻿細說醫保——視像診症服務 時刻守護您的健康

在新冠肺炎疫情下，市民減少外出以減低其帶來的風險。我們明白隨着疫情帶來的「新常態」，許多香港人都或多或少需要改變日常生活習慣。在減少社交接觸的情況下，視像診症可為病人提供一個更便捷且安全的渠道獲得醫療服務。







視像診症是一個久經討論並在近月快速興起的電子化醫療保健體驗，由特選的普通科或專科醫生透過電話及視像通話為病人進行診症。醫管局及多間私營機構亦相繼推出有關視像診症平台，善用科技進行遙距治療，亦可監察病人的康服進度。使用視像診症服務時，建議市民向醫生更詳盡地講解其病情、過往的病歷記錄及藥物敏感史等，幫助醫生為病人提供更準確及適切的斷症及提供治療方案。



作為醫療保險專家，我們時刻為客戶設想並希望為你們提供最先進的醫療體驗。因此，我們特別與卓健醫療聯手為所有享有網絡門診保障及持有合資格醫療卡的保柏會員，提供延伸網絡門診保障至本地視像診症服務，以配合客戶的醫療需要及提高服務的可及性。客戶只需按照所訂明的程序，即可足不出戶以視像電話方式讓我們特選的普通科醫生為其進行診症。若醫生建議病人親身到指定診所再進行檢測或評估，只要在視像診症後24小時內進行，診症費用將可獲得豁免。整個過程中，客戶亦只需要使用醫療卡，即無須自己繳付費用和辦理索償手續，藥物亦會直接送到府中，既方便又可讓客戶爭取更多時間休息。



保柏希望透過多元化的服務，為客戶提供更全面的支援。請瀏覽保柏網頁：https://www.bupa.com.hk或致電2517 5950了解詳情。



保柏香港醫學總監



趙思凝醫生