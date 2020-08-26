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美股中段跌191點

2020-08-26 列印
　　投資者觀望美國總統大選前選情升跌，以及中美關係的最新發展，美國周二股市偏軟，杜指中段報二八一一六點，跌一百九十一點；納指則報一一三九○點，升十點。滙控美國預託證券價格見三十四點一港元，跌零點二五港元；騰訊則見五百四十八點九六港元，升四點四六港元。紐約期金報每盎司一千九百二十三點四美元，跌十五點八美元；紐約期油則報每桶四十三點一三美元，升零點五一美元。
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