7.21事件 警稱黑白兩派勢均力敵 林卓廷等涉暴動罪被捕

元朗七‧二一事件發生超過一年，警方過去一共拘捕四十四名「白衣人」，昨天拘捕十三名男子，形容為「另一派別」，當中包括自稱當晚往元朗站調停的民主黨立會議員林卓廷，各人涉嫌參與暴動。事件引起泛民主派不滿，斥警方指控子虛烏有，令人錯愕。警方其後高調澄清，指當晚白衣人及黑衣人在元朗站的對峙和衝突是「勢均力敵，旗鼓相當」，並非「無差別打人」。



警方表示，昨日被捕的十三名男子，部份人有黑社會背景，是「另一派人士」，當中七人涉在元朗站內與其他人互掟雜物，隔着欄杆相互攻擊，雙方的對峙「勢均力敵，旗鼓相當」，形容是兩派持不同意見人士的衝突。