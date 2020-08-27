【邊學邊玩】訓練孩子手眼協調能力 24款在家學習DIY親子遊戲

巴塞隆拿隊長美斯周二為球壇發射「震撼彈」，透過傳真向母會提出啟動合約離隊條款，以自由身離開這支效力了十九年的西甲豪門。雖然會方指條款已在六月初到期，雙方或需對簿公堂，但消息指曼聯及巴黎聖日耳門立即聯絡這名三十三歲王牌的團隊，加上其恩師哥迪奧拿執教的曼城，齊齊瘋搶阿根廷瑰寶。 近兩季已有傳美斯欲離開巴塞，直到周二他下定決心，透過傳真通知球會。據阿根廷電視台《TyC》取得的傳真截圖，這是一封在當地商界廣泛使用、有法律效力的文件，內容為：「本人美斯申請與巴塞解除僱傭合約。根據合約第二十條，我們享用解除權力。感謝球會一直以來的培育，現在因為個人原因需要離開。」 不惜代價 狀告巴塞 ...

2020-08-27