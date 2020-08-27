﻿警方指沒發生無差別襲擊﻿﻿ 強調喝退白衣人被污名化﻿

去年元朗七‧二一事件，餘波未了。警方過去一年拘捕四十四名「白衣人」後，昨天拘捕「另一派別」的十三名男子，指他們涉在七‧二一事件中參與暴動，當中包括民主黨立法會議員林卓廷。自稱當晚到元朗站調停的林卓廷，對個人被捕感到錯愕，形容自己「受害人被屈為被告」。警方其後反擊，指七‧二一當晚沒有發生「無差別襲擊」事件，並強調當晚警員沒有拍「白衣人」膊頭，而是喝退他們。對「警黑勾結」之說，警方指純屬「污名化」。



警方昨早六時帶同搜查令前往林卓廷寓將其拘捕，指他去年七月二十一日在港鐵元朗站涉嫌參與暴動。據林卓廷提供的片段，他當時顯得錯愕，隔着大門鐵閘向警員稱：「我參與暴動？七‧二一暴動？真係荒謬到咁啊？香港o依家……」警員其後將林卓廷帶往沙田警署，中午前再轉至大埔警署。其後林卓廷在facebook指「原告人都被拉」，質疑是否「原告變被告」。



稱已拘44人 八涉暴動



新界北總區刑事部高級警司陳天柱其後會見記者，交代昨天的拘捕行動，指警方早前已拘捕四十四人，當中八人被控暴動等罪名，而昨天拘捕的十三名男子涉嫌參與暴動，職業包括立法會議員、銀行副總裁、社工、廚師、技工、倉務司機等，部份人有黑社會背景，相信他們是白衣人以外的「另一派人士」。其中七人涉元朗站事件，另六人則涉英龍圍及南邊圍衝突。



陳天柱形容事發當晚，有一批白衣人在元朗雞地附近聚集，約晚上十時有人報稱在元朗站被多人襲擊受傷；約十時四十分，幾個人手持木牌，追趕一名黑衣女子到站內收費站，雙方有人加入衝突，其後站內恢復平靜，沒人聚集。



陳續指，幾分鐘後有議員進入站內直播，有人開始在收費區聚集，部份身穿白衣人士來到收費區，兩派人在站內互掟雜物、隔着欄杆相互攻擊，又曾使用消防喉、滅火筒作武器，強調雙方對峙時「勢均力敵，旗鼓相當」。其後衝突惡化，最後車廂、站內樓梯均有襲擊事件。他強調，事件中並無出現「無差別襲擊」，實際是兩幫不同意見人士衝突，又指社會流傳許多虛假消息，網絡流傳的片段均不反映事實。



警稱「警黑勾結」無事實根據



被問及林卓廷當日在現場做過甚麼行為導致觸犯暴動罪，陳天柱回應指，從來沒說過誰是原告或被告，強調律政司認為有關人士當日行為足夠構成暴動罪。對有指有警員疑與白衣「搭膊頭」，陳天柱指實際是警員正喝令白衣人離開，又形容當晚數百名黑衣人與白衣人在南邊圍對峙，雙方情緒高漲，為免衝突失控，警方不能即時採取拘捕行動。他指，所謂「警黑勾結」的指控，「根本係子虛烏有，毫無事實根據」，純屬「污名化」，是想削弱警方執法能力，以達到政治目的。



至於警方早前承認事發後三十九分鐘後才到元朗站，陳澄清，這是未掌握閉路電視情況前的講法，因元朗警區快速應變部隊的警員接報十八分鐘後已到達現場。



