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納指勁升再創新高

2020-08-27 列印
　　投資者觀望疫情發展，美國周三股市中段好淡爭持，杜指報二八二五八點，升九點；納指則報一一六三八點，升一百七十二點。滙控美國預託證券價格見三十三點八四港元，跌零點一一港元；騰訊則見五百五十一點八二港元，升零點三二港元。紐約期金報每盎司一千九百四十九點三美元，升二十六點二美元。

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