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偷拍高級督察裙底斷正 休班警涉「遊蕩」被捕

2020-08-27 列印
　　一名休班警員在周二晚於港鐵太子站，涉嫌偷拍一名女子裙底，當場以涉嫌「遊蕩」被捕。據悉，被偷拍的女子亦是一名高級督察。警方指非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

　　案發在周二傍晚，該名二十八歲休班警員在太子站懷疑偷拍一名女子裙底，被該名女子當場發現。警員接報到場後，以涉嫌遊蕩拘捕休班警，案件交由旺角警區重案組第一隊跟進。男警已獲准保釋候查，九月下旬向警方報到。涉案男警據報隸屬東九龍交通部執行及管制組，日常負責管理警車工作；而遭偷拍裙底的女子，據報為投訴警察課女高級督察。

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