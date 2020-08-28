粵警截大飛 11涉案勇武派亦被捕 涉違《國安法》李宇軒 潛逃台灣失敗就擒

涉去年反修例示威的一批違法人士，疑循海路離境逃避刑責。廣東海警日前截獲十二名香港偷渡客，據悉，當中包括涉嫌違反《港區國安法》被警方拘捕的「香港故事」成員李宇軒，他與另外十一人均涉多宗反修例案件，全部保釋中，疑圖乘快艇偷渡往台灣，中途在中國水域被廣東海警堵截。據悉，鑒於當局加強截查離港的可疑船隻，有犯案者花重金先偷渡往內地，再輾轉經廈門赴台，以尋求政治庇護。



廣東海警局前晚表示，本月二十三日約九時，廣東海警在粵港東南方向，在中國管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，拘捕十多名非法越境者，其中一人姓李，一人姓鄧，案件正在調查中。根據內地刑法，偷越邊境、情節嚴重的，將判處一年以下有期徒刑，之後才遣返香港。



偷渡客包括「屠龍小隊」成員



據悉，​​​​艇上共有十二名香港人，他們在西貢布袋澳登上快艇，原本打算偷渡往台灣高雄，上周日駛到粵港東南面海域時，被廣東海警截獲。廣東海警所指姓李的被捕者，即李宇軒，他涉嫌違反《港區國安法》的勾結外國或境外勢力罪以及洗黑錢，在八月十日被捕，之後獲准保釋外出。船上其餘被捕的十一人均涉反修例的案件，其中四人是反修例運動中的「屠龍小隊」成員，亦有人涉去年十二月灣仔駱克道的汽油彈原材料案，以及華仁書院的炸彈案。



警務處處長鄧炳強昨天表示，警方未收到內地通報事件，他也是從媒體得悉，當局正向內地了解詳情，但指今次拘捕不屬兩地跨境合作行動。



在台北，陸委會副主委邱垂正回應指，港澳居民如因政治因素求助，在現行法律架構下已有處理機制，當局會依據人道原則及相關的法規，適當處理。但以非法方式來台者，會面臨刑事責任追究，也有人身安全的極大風險，當局絕不鼓勵，故呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿犯法。



四示威者早前迂迴路線逃台



據悉，鑒於當局加強截查離港的可疑船隻，涉反修例運動的違法者，改用迂迴路線，先取得內地假證件，隱名換姓後，再乘坐機動快艇潛逃內地，輾轉至福建廈門後，再偷渡往金門，以尋求台灣政治庇護。消息指，他們均從本港登上內地快艇，航行期間，一般會有另外兩艘快艇從旁護航，早前便有四名通過上述途徑成功抵台的示威者，為此而付出了高額的偷渡費。



李宇軒與前香港眾志成員周庭、前學民思潮成員李宗澤早前涉嫌參與「攬炒」團隊「香港站」聯絡等事務，違反《港區國安法》被警方拘捕。團隊在去年區議會選舉時，曾邀請海外專家來港觀察選舉，李宇軒曾在記者會上發言。而早前因違反《港區國安法》被捕的壹傳媒創辦人黎智英，據悉透過多個途徑向團隊提供過資助。