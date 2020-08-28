醫學會籲為第四波疫情增聘人手 全民檢測周二展開 須做足防感染措施

政府的普及社區檢測計劃將於下周二展開，香港醫學會認為必須確保有足夠感染控制措施，避免交叉感染，政府亦應為第四波疫情做好準備，增添人手協助衛生署追蹤接觸者。



香港醫學會傳染病顧問委員會認為，政府在進行是次鼻腔和咽喉合併拭子檢測時，必須確保有足夠感染控制措施保障巿民及採樣者，並為醫護人員提供足夠的防護設備及清晰指引，避免交叉感染的機會。他們提醒，今次屬一性次大規模測試，市民若在檢測中呈陰性結果，不應掉以輕心及鬆懈，須繼續保持個人衛生同適當社交距離。



醫學會亦認為，單次性大規模篩查不能取代高風險人士常規測試，包括醫護人員、安老院職員、司機等，亦應加強邊境把關，傳染病顧問委員會主席曾祈殷補充，在疫苗未面世前仍然要反覆檢測。另外，醫學會建議，政府應為第四波疫情做好準備，如增添人手協助衛生署追蹤接觸者、食肆巡查等。曾祈殷提醒，政府要預防第四波疫情隨時發生，制定合適防控政策，否則只會「引狼入室」。



計劃的檢測地點及相關資料至今仍未公佈，將會參與檢測的傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠指，政府未有交代在採樣中心內，有否安排為醫護人員預留充足空間更換保護衣。



食物及衞生局副局長徐德義昨被問，疫情緩和會否影響普及檢測計劃的參與率和陰性率，他指雖然疫情有紓緩，但不代表檢測沒有意思，他形容「搵得一個得一個」，呼籲市民積極參加檢測。內地核酸檢測支援隊廣西先遣隊七人昨啟程前往香港，協助香港的檢測工作。



