出售車輛登記證明 五旬漢涉「起底」被捕

警方網絡安全及科技罪案調查科，前午在屯門拘捕一名涉嫌參與「起底」的五十一歲男子，檢獲三部手提電話及一部電腦，他涉嫌干犯個人資料（私隱）條例下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪被捕。



被捕男子自從去年六月起受他人指使，在運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，申請超過一千二百份證明書，他訛稱所獲取的證明書是用作法律訴訟及買賣車輛用途。警方調查發現，該名被捕男子曾經出售載有個人資料的證明書予指使他的人，從中獲得金錢利益。警方相信，被捕男子申請有關證明書的目的是用作「起底」活動，與他在該系統所申報的原因不相符。



警方表示，留意到自從去年六月至今，約有超過三千八百名人士被「起底」，受害者包括警務人員、公務員、法官、法律界人士、立法會議員及區議員等。



