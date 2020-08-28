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蓬佩奧斥滙豐保留受制裁者帳戶

2020-08-28 列印
　　美國國務卿蓬佩奧日前發表聲明，對中國共產黨繼續以脅逼欺凌策略，對待美方在英國的朋友和企業領袖感到失望，又點名批評滙豐銀行保留那些因剝奪香港人自由而受制裁人士的帳戶，但同時關閉追尋自由者的帳戶。

　　蓬佩奧於聲明中，提到最新的脅逼例子，指據報來自英國的滙豐銀行阻止壹傳媒在香港的高層，使用信用卡及存取個人銀行帳戶。

　　聲明亦重提數月前，滙豐亞太區行政總裁王冬勝曾聯署支持北京用以破壞香港自治與人民自由的《港區國安法》。

　　蓬佩奧認為，自由國家必須確保企業利益不被中共收買作政治鎮壓，並強調美方準備好協助英國政府及當地企業抵抗中共，並維持自由。

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