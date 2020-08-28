取男同學書包當枕「瞓枱底」 女同學形容彥霖開朗惟失蹤當日表現奇怪

職訓局女學生陳彥霖的死因研訊踏入第四天，陳母首次缺席聆訊。昨傳召目睹彥霖最後身影的女同學作供，她形容彥霖是個開朗的人，惟失蹤當日表現奇怪，除拿起男同學書包作枕頭睡在課室枱底，港鐵車廂有空位卻選擇坐在地上。



知專設計學院的十八歲女學生趙鈞誼稱，在去年九月十六日認識彥霖，雖然兩人僅認識數天，但她的經歷與彥霖相似，故很快便熟稔。彥霖曾透露有參與社會運動，不時會聽到腳步聲，又經常失眠。彥霖亦提及自己與家人關係普通。



同月十九日、即彥霖失蹤當天，彥霖踏入課室便脫鞋，因「前一晚瞓得唔好」，遂拿起男同學的書包瞓在枱底，遭老師及同學勸止。直至放學時，三人一起離開學校並乘搭港鐵，彥霖反而選擇坐在近門的地上。過去數天均會在美孚站轉車的彥霖，當時表示要先去荃灣、太子，再前往尖沙咀K11畫廊，故未隨兩人下車。



不久之後，彥霖相約趙翌日在調景嶺站一起上學，但當日彥霖遲遲未現身，致電亦無人接聽，趙於是先行上學。趙隨即接到港鐵職員電話，指在站內檢到彥霖的私人物品，須家人親自取回。趙回到學校後透過老師取得陳母電話，告知事件。



事發時隸屬大嶼北港珠澳軍裝巡邏小隊女警伍詠兒供稱，於去年八月十二日下午二時許接報到港鐵東涌站A出口外，處理一宗求警協助的案件。伍與另一同僚抵達現場，眼見一名救護員已先行接觸坐在角落大哭的彥霖。其中一男警形容彥霖「好似反叛個啲青年人咁」，但就不認為她精神有異常。



港鐵站清潔工甘桂英供稱，去年九月十九日傍晚六時，在調景嶺站出口清潔時，發現一堆物品被擺放在遠處的石壆上，包括數張四散的作文紙、畫紙、兩盒顏色筆、一部黑色iPhone、一個零食紙袋。她等候數分鐘仍未見物主出現，於是通知站長。而調景嶺站車站管理主任莊林堅，則透過彥霖手機致電找到陳母，他着對方到車站領回失物。



