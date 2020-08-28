堅守「懲」與「教」 豈只打份工咁簡單？ 三個懲教阿一入行有段古

懲教署是把守香港刑事司法體系最後一關的重要機構，上上下下一直堅守「懲」與「教」並重的工作目標，令懲教工作不但是一份職業，更是一份抱負和承擔。《東周刊》請來赤柱監獄和荔枝角收押所兩位總監督，以及職員訓練院院長，由他們親自披露為何加入懲教署，以至成為阿一的經歷。



《東周刊》報道，赤柱監獄總監督梁贊明，八九年加入懲教署至今，「電影《監獄風雲》令我對這個職業產生興趣，好奇監獄生活是否跟電影一樣的戲劇性，於是一畢業便去投考。」梁Sir完成學堂訓練，第一個被分派駐守的院所，就是全港最高設防的赤柱監獄。



喜見他們重新做人



赤柱監獄雖然是個重犯集中地，卻平靜得與電影描繪完全不同，因為這裏非常有規有矩，就算有人打交，基本上懲教人員數秒內已上前作出分隔。梁Sir說：「在赤柱守了五年之後被調往其他院所，兜兜轉轉幾十年，現在又返回這裏。」這次梁Sir更成為赤柱監獄的阿一，他坦言要管理好一座高度設防的監獄絕不簡單。



荔枝角收押所總監督李兆佳，八八年加入懲教署，這是他第二份工作，原本在仍未升格大學的浸會書院執教鞭，轉行是受到鄰居一名大哥哥因吸毒多次進出戒毒所，最後倒斃公廁的一段不幸經歷啟發，就這樣，他毅然放下教鞭，轉投懲教工作。回想加入懲教署的初衷，李Sir最滿足是看到在囚人士出獄後，能真正重新做人。



為了延續體育精神



職員訓練院院長何國文，曾經效力本地甲一籃球隊，他選擇加入懲教署，是為了延續體育精神。何Sir指懲教與運動看似截然不同，其實本質上有很多相同之處，都是對體能、紀律，以及團隊合作有非常嚴格的要求。現時新入職人員需要接受大約半年的訓練，包括懲教工作知識、戰術使用、虛擬系統及實境訓練，以及到懲教院所實習等。



