周二起朝八晚八 可自訂時間 普檢今起網上預約 設141中心方便上班族

政府正式公佈普及社區檢測計劃詳情，在下周二展開，暫定為期七日。市民可於今早七時起在網上專頁預約。全港設有一百四十一個社區檢測中心，分佈十八區，當中包括二十四所官校以及多區體育館和社區會堂等。當局亦呼籲商界，容許員工在工作時間內接受檢測，並重申不設檢測目標。



市民可今早七時起登入普及社區檢測計劃的網頁（www.communitytest.gov.hk）登記預約，系統會開放七日，年長市民亦可到郵局及屋邨辦事處尋求協助登記。檢測下星期二起七天內早上八時至晚上八時進行，檢測者可挑選每節約半小時的檢測時段。



每節30分鐘



年滿六歲、沒有病徵及沒曾接受咽喉或鼻腔手術人士，均可參與檢測。屆時會有醫護人員為檢測者，採集約一至兩厘米深的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。



公務員事務局局長聶德權表示，不會預設檢測量的目標，政府會作最好的準備，希望最終能找出社區隱形患者，形容「搵得一個得一個。」另外，他亦指計劃屬自願性質，市民可自行決定是否參與，強調：「我哋唔好互相批評、指責。」



會展九展亦開放採樣



除政府場地外，灣仔會展、九龍灣國際展貿中心和科學園也是檢測中心，聶指是希望方便上班的市民，呼籲僱主容許僱員在工作時間內接受檢測，而政府亦以身作則，日前已發信予部門首長，讓公務員在工作時間做檢測。五個公務員團體發聯合聲明支持計劃，呼籲市民踴躍參與。



食物及衛生局局長陳肇始說，超過六千名醫護或學科生等報名協助檢測，衛生署已製作培訓短片予醫院、院校和志願團體等，並為採樣人員預備足夠的防護裝備，包括呼吸器、眼罩、面罩、手套等。所有社區檢測中心每日會徹底清潔消毒兩次。



食物及衛生局常任秘書長陳松青昨天指，所有驗到陽性的樣本，會送往衛生防護中心的公共衛生化驗服務處覆檢，減少出現「假陽性」的機會；華大基因的臨時氣膜實驗室已通過政府的質量評估。



有記者問及為何取消選舉，卻可籌備大型檢測計劃，聶德權稱，選舉不止有一天的投票日，還有選前活動，經評估後認為不宜舉行；檢測則設網上預約安排，可減少聚集及排隊情況，形容兩者不能比較。