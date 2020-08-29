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氣膜實驗室　無DNA測序設備

2020-08-29 列印
■特首（左）昨天視察臨時氣膜實驗室。政府新聞處
■公務員事務局局長聶德權表示，不會預設檢測量的目標。
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　　普及社區檢測計劃大部份的樣本，都會送往華昇診斷中心在上環中山紀念公園體育館內的臨時實驗室化驗，當中設有十六個氣膜實驗室，下周二起二十四小時運作，大約四小時就有化驗結果；實驗室沒有DNA測序的設備。

24小時運作

　　臨時實驗室最多會有六百名員工，當中近九成是國家委派來港的內地檢測人員，本港註冊的化驗師就少於十人。華昇診斷中心醫學特別顧問王世華接受訪問時稱：「香港有不少的化驗師，但大部份都是在政府醫院，不同實驗室，市場上找到化驗師數量不多。」

　　王世華又稱，檢測人員只看到樣本瓶上的條碼，不會知道檢測者的身份，所有樣本化驗後都會通過高壓滅菌鍋銷毀，實驗室內亦無DNA測序的設備。
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