﻿12「瞞逃」﻿﻿部份涉暴動炸彈案﻿

保安局表示，警務處已接獲有關十二名香港居民被採取刑事強制措施的通報，會了解他們情況，盡快通知他們的家人，特區政府亦會按家人意願提供適切協助。警方指，涉案的十二人，年齡介乎十六至三十三歲，他們現正被內地執法機關拘留，警方與內地部門會繼續保持緊密聯繫及合作。
消息指，被捕人包括本月初涉違反《港區國安法》被捕的李宇軒外，其餘包括張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福及女子喬映瑜等。他們分別涉嫌暴動、製造爆炸品、串謀傷人及縱火等罪名被捕，早前被落案保釋及被通緝，部份被禁止離港。被捕人士有大學生、中學生、機械技工及售貨員等。
傳台海巡上月截港人船隻
台灣有傳媒引述消息稱，台灣海巡署上月截獲一艘載有五名港人船隻，指隻船因為中途不夠油，漂流到東沙群島，當中包括涉嫌去年七月一日闖入立法會，被控暴動及進入或逗留在會議廳範圍罪的二十一歲男子文家健，他今年六月未有出庭應訊被法庭發出拘捕令。另外該批港人中，亦包括在去年八月二十四日觀塘衝突中，被控暴動、藏有攻擊性武器及襲警等四項罪名的二十四歲男子吳仲謙。現時五名港人被安置在高雄，並已完成隔離檢疫。陸委會發言人邱垂正日前被問到有關事件時，表示無這方面的資訊可以提供。