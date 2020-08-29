﻿12「瞞逃」﻿﻿部份涉暴動炸彈案﻿

中國海警本周日在內地水域進行反偷渡行動截獲十多人案件，當中被捕十二名「瞞逃」港人身份曝光，消息稱，他們全部均涉違反港區國安法及涉反修例示威期間刑事罪行等被捕保釋及通緝人士，警方亦已接獲內地當局通報，昨午有警員到牛頭角其中一名被捕學生住所通知其家人。



保安局表示，警務處已接獲有關十二名香港居民被採取刑事強制措施的通報，會了解他們情況，盡快通知他們的家人，特區政府亦會按家人意願提供適切協助。警方指，涉案的十二人，年齡介乎十六至三十三歲，他們現正被內地執法機關拘留，警方與內地部門會繼續保持緊密聯繫及合作。



消息指，被捕人包括本月初涉違反《港區國安法》被捕的李宇軒外，其餘包括張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福及女子喬映瑜等。他們分別涉嫌暴動、製造爆炸品、串謀傷人及縱火等罪名被捕，早前被落案保釋及被通緝，部份被禁止離港。被捕人士有大學生、中學生、機械技工及售貨員等。



傳台海巡上月截港人船隻



台灣有傳媒引述消息稱，台灣海巡署上月截獲一艘載有五名港人船隻，指隻船因為中途不夠油，漂流到東沙群島，當中包括涉嫌去年七月一日闖入立法會，被控暴動及進入或逗留在會議廳範圍罪的二十一歲男子文家健，他今年六月未有出庭應訊被法庭發出拘捕令。另外該批港人中，亦包括在去年八月二十四日觀塘衝突中，被控暴動、藏有攻擊性武器及襲警等四項罪名的二十四歲男子吳仲謙。現時五名港人被安置在高雄，並已完成隔離檢疫。陸委會發言人邱垂正日前被問到有關事件時，表示無這方面的資訊可以提供。



